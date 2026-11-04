‘La Hormiga’ González fue titular en el empate del Olympiacos en Europa League

El Roazhon Park fue escenario de un trabado empate 0-0 entre Rennes y Olympiacos en el arranque de la Jornada 4 de la fase de liga de la UEFA Europa League. El encuentro tuvo un ingrediente especial para la afición mexicana tras la titularidad del atacante azteca Armando 'La Hormiga' González.

El exdelantero de Chivas saltó en el XI inicial del conjunto heleno y se mostró sumamente voluntarioso durante los minutos que permaneció sobre el terreno de juego, sacrificándose en la presión alta y el juego de espaldas. Sin embargo, ante el cerrado esquema defensivo del bando galo, González no contó con oportunidades claras de gol frente al marco rival antes de salir de cambio al minuto 59.

Con este reparto de unidades, el Olympiacos dejó ir su pleno de triunfos pero mantiene un paso invicto muy sólido, alcanzando los 10 puntos para afianzarse provisionalmente en los puestos de clasificación directa dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general. Por su parte, el Rennes llegó a 6 unidades (1V, 3E), manteniéndose en la zona de playoffs de la competición continental.

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Previo del partido

El Roazhon Park será el escenario del choque entre Rennes y Olympiacos en la Jornada 4 de la Europa League, con el mexicano Armando 'Hormiga' González en la mira.

El conjunto francés de Franck Haise busca pasar página tras caer 5-2 ante Niza. Pese a sumar solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos, el Rennes se mantiene invicto en el torneo continental (1V, 2E) tras sacarle un valioso empate 2-2 a la Juventus. Además, presumen un fortín impecable en casa, donde no caen desde marzo y han ganado cinco de sus recientes seis duelos de Europa League.

En contraste, el Olympiacos del atacante azteca llega encendido con paso perfecto (3V) y una racha de nueve triunfos consecutivos en todas las competiciones. Apoyados en una zaga de hierro que ha dejado su marco en cero en cuatro de sus últimos cinco duelos a domicilio, los helenos buscarán hilar cuatro victorias continentales por primera vez en su historia.

Pronóstico del Rennes vs Olympiacos hoy miércoles 4 de noviembre 2026

Resultado estimado: Empate 1-1 o Victoria Ajustada de Rennes (2-1). La inexpugnable racha del Rennes en casa chocará directamente contra el despliegue táctico y defensivo de los dirigidos por Imanol Alguacil

Horario y dónde seguir en vivo el Rennes vs Olympiacos

Horario: 9:30 horas (Tiempo del centro de México)

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