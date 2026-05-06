Reporta David Medrano, conferencia de prensa de Javier Aguirre y lo que sucederá con los jugadores de Chivas y Toluca en relación a la convocatoria de Selección Mexicana

Ante las situaciones controvertidas que se han dado en las últimas horas por la convocatoria de la Selección Mexicana que arranca este 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, el analista y periodista de TV Azteca David Medrano ha adelantado tres puntos altamente relevantes que vendrían a calmar las aguas.

Para entrar en contexto, han surgido situaciones que han desatado la conversación señalando la posible falta de compromiso a acuerdos:

1.- Toluca no jugó con sus convocados Jesús Gallardo y Alexis Vega en Liguilla pero sí contaría con ellos para la Concachampions para enfrentar a LAFC

2.- Ese supuesto permiso dejó una molestia y en Chivas que tenía a cinco convocados Luis Romo, Alvarado, Hormiga González, Tala Rangel y Brian González los pidió de regreso urgentemente

3.- La Selección Mexicana respondió contundentemente informando que los 20 jugadores convocados desde el 28 de abril, deberán de reportar y afirmando que el que no acuda, no podrá ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

LO QUE SIGUE.

En un rato Toluca hará oficial que Alexis y Gallardo no juegan hoy y Chivas informara que sus jugadores van a Selección y el Vasco al mediodia dará una conferencia de prensa. — david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026

David Medrano explica lo que vendría este día para la convocatoria de Selección Mexicana

Todo este embrollo, de acuerdo al reportero David Medrano, dejará tres reacciones y es que Toluca enviará a Gallardo y Alexis Vega y no los tendrá para el partido de esta noche ante LAFC en la Concachampions.

A su vez, Chivas replantearía ante la advertencia de que sus jugadores se quedarían sin Mundial, por lo que pese a que ya reportaron por la mañana en Verde Valle, viajarían durante el día a la Ciudad de México, recordando que la hora para reportar es a las 8:00 PM de este miércoles.

Y además, adelanta Medrano que Javier Aguirre dará una conferencia de prensa de inicio de convocatoria en la que además se tratará de aclarar la situación y calmar la tensión que se ha originado no solo en este punto, sino desde el anuncio de convocatoria.