Reporta David Medrano, conferencia de prensa de Javier Aguirre y lo que sucederá con los jugadores de Chivas y Toluca en relación a la convocatoria de Selección Mexicana
David Medrano ha adelantado parte de lo que sucederá este día 6 de mayo, cuando arranca la concentración extendida con 20 jugadores de Liga MX, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
Ante las situaciones controvertidas que se han dado en las últimas horas por la convocatoria de la Selección Mexicana que arranca este 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, el analista y periodista de TV Azteca David Medrano ha adelantado tres puntos altamente relevantes que vendrían a calmar las aguas.
Para entrar en contexto, han surgido situaciones que han desatado la conversación señalando la posible falta de compromiso a acuerdos:
1.- Toluca no jugó con sus convocados Jesús Gallardo y Alexis Vega en Liguilla pero sí contaría con ellos para la Concachampions para enfrentar a LAFC
2.- Ese supuesto permiso dejó una molestia y en Chivas que tenía a cinco convocados Luis Romo, Alvarado, Hormiga González, Tala Rangel y Brian González los pidió de regreso urgentemente
3.- La Selección Mexicana respondió contundentemente informando que los 20 jugadores convocados desde el 28 de abril, deberán de reportar y afirmando que el que no acuda, no podrá ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
LO QUE SIGUE.— david medrano felix (@medranoazteca) May 6, 2026
En un rato Toluca hará oficial que Alexis y Gallardo no juegan hoy y Chivas informara que sus jugadores van a Selección y el Vasco al mediodia dará una conferencia de prensa.
David Medrano explica lo que vendría este día para la convocatoria de Selección Mexicana
Todo este embrollo, de acuerdo al reportero David Medrano, dejará tres reacciones y es que Toluca enviará a Gallardo y Alexis Vega y no los tendrá para el partido de esta noche ante LAFC en la Concachampions.
A su vez, Chivas replantearía ante la advertencia de que sus jugadores se quedarían sin Mundial, por lo que pese a que ya reportaron por la mañana en Verde Valle, viajarían durante el día a la Ciudad de México, recordando que la hora para reportar es a las 8:00 PM de este miércoles.
Y además, adelanta Medrano que Javier Aguirre dará una conferencia de prensa de inicio de convocatoria en la que además se tratará de aclarar la situación y calmar la tensión que se ha originado no solo en este punto, sino desde el anuncio de convocatoria.