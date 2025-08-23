Reportes coinciden con un BOMBAZO en la Fórmula 1: Checo Pérez ya habría firmado con Cadillac

¡BOMBAZO EN LA FÓRMULA 1! Luego de un año de ayuno y vacaciones, Sergio Checo Pérez está de vuelta en las pistas, todo de acuerdo a reportes de medios internacionales de prestigio, que explican que todo está cerrado para que el piloto mexicano se una a Cadillac para el 2026.

Checo Pérez salió de la F1, al cortar relación a finales del 2024 con Red Bull y desde ese entonces se ha hablado mucho del volante tapatío pese a no tener equipo.

Los rumores, versiones de prensa y especulaciones surgen todas las semanas, pero parece que ahora hay más información coincidente que hacen creer que en efecto Checo va de vuelta a la F1 para el nacimiento de Cadillac.

The Race, The Telegraaf y RN365 confirman lo mismo.



Checo Pérez y Valtteri Bottas serán los pilotos de CADILLAC en 2026 ✅



El anuncio se hará oficial la próxima semana ✍️ pic.twitter.com/pY5V3XqhPa — Ekaitz Gil F1 🏁 (@ekaitzgilf1) August 23, 2025

¿Checo Pérez va junto a Valteri Botas con Cadillac?

La información que se presenta y que de momento no es OFICIAL, sostiene que Checo Pérez con una amplia carrera en F1, ya tiene a su compañero en Cadillac y es precisamente Valteri Bottas, el finlandés de grandes capacidades.

Cadillac no jugará en su llegada a F1, pues va con un proyecto muy sólido, un piloto como Checo Pérez con toda la experiencia y calidad.

Y Valtteri, uno de los pilotos más cotizados en la última década, mancuerna que se tendrá que acoplar y en donde parece que el mexicano sería el piloto 1 del equipo.

Checo Pérez y Bottas, serían presentados en el siguiente Gran Premio

Checo Pérez y Bottas, los virtuales pilotos de Cadillac , estarían siendo anunciados en el marco del Gran Premio de los Países Bajos.

Todo esto sin confirmación oficial, pero todo indica que será en ese periodo donde sean anunciados con Cadillac.

Checo Pérez, se sorprende con el verano

En todos sus años en F1, Checo Pérez no gozó de los veranos, las vacaciones y días libres, y ahora en sus redes sociales dio un momento chusco al decir que ‘no sabía que los veranos eran tan largos’, todo ello en referencia a los días que ha pasado con su familia divirtiéndose y gozando.