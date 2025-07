Max Verstappen y el director de Cadillac, le lanzan flores a Checo Pérez que sigue sin asiento para el 2026 en F1

El piloto mexicano Sergio Checo Pérez no deja de ser tema de conversación en el paddock de la Fórmula 1, pues su salida de Red Bull es relativamente reciente, como es reciente la llegada del equipo Cadillac que tiene la necesidad de dos pilotos y los rumores apuntan a que uno sería Pérez.

Aún no hay nada asegurado, la versión de que Checo estará en Cadillac no es oficial y todo podría dar un giro, pero lo que es una realidad es que en recientes días su ex compañero en Red Bull, Max Verstappen le lanzó elogios y por si fuera poco el director de Cadillac habló maravillas del tapatío.

El mensaje de Max Verstappen dirigido a Checo Pérez

“Siempre que esté motivado para conducir, creo que es absolutamente (competitivo), incluso con un equipo tan nuevo, una buena elección, porque si ves cómo conducía Checo en Force India, Racing Point o como sea que lo llamaras, siempre sumaba puntos de todas las formas”, recordó Max, múltiple campeón del mundo, su ex compañero en Red Bull y quien conoce bien sus habilidades, carácter y coraje al volante.

Coyunturalmente, Checo Pérez fue objeto de unas declaraciones del jefe de equipo Cadillac, Grace Lowdon, quien dejó clara una cosa y es la calidad evidente de Checo.

Lowdon recalcó que no hay una decisión tomada, especuló en que pilotos que están actualmente compitiendo y que tienen contratos inclusive están interesados en poder formar parte de Cadillac.

Acotó que tienen tiempo, que trabajan mucho más en el auto y en su desarrollo como un tema prioritario y siguen con la revisión de la mancuerna que llevará a su escuadra a su estreno en Fórmula 1.

La declaración que encendió en emoción a los aficionados de Checo Pérez

Lowdon agregó también que Checo Pérez, es un volante con la experiencia y velocidad, que aplica para el perfil y con el cual hablarían para eventualmente trabajar juntos, siendo una declaración oficial pero que no significa que ya esté cerrado Sergio Pérez.

