Vendió boletos falsos en CDMX para el Mundial 2026, fingió la muerte de su madre y huyó con 15 millones

En pleno arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se reportó la denuncia de un revendedor de boletos para la justa mundialista. De acuerdo con el periodista José Luis Morales, se trata de Daniel Ramírez, quien supuestamente contaba con 60 lugares en plateas para ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Las acusaciones señalan que el revendedor desapareció poco antes del partido de la Selección Mexicana, contando con una ganancia de 15 millones de pesos tras vender boletos que habrían circulado de los 23 a los 90 mil pesos.

El Estafador habría vendido 40 boletos de platea alta, 10 boletos de platea baja y 10 boletos en zona de media cancha

La estrategia del revendedor de boletos falsos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para estafar

Siguiendo con los reportes de José Luis Morales, el revendedor habría fingido la muerte de su madre con el propósito de no contestar los mensajes de sus compradores. Sin embargo, el hecho era falso e incluso la mujer subió a redes sociales una imagen por la desaparición de su hijo. El 7 de junio de 2026, el gobierno del Estado de México emitió una ficha de desaparición en donde indica la última vez que se le vio a Daniel Ramírez fue con una chamarra con los estampados del Club América color azul marino, tenis negros, pantalón de mezclilla azul marino y playera negra.

Qué bárbaro!!



Daniel Ramírez vendió supuestos boletos para la inauguración del Mundial en CDMX, según él tenía 60 disponibles.



Ramírez fingió la muerte de su madre y desapareció con el dinero.



Sin embargo, su mamá no estaba muerta, incluso publicó en redes sociales una ficha… pic.twitter.com/5fDFjBzort — José Luis Morales (@JLMNoticias) June 18, 2026

Denuncian en redes sociales al revendedor de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por estafa

Mientras tanto, en redes sociales han denunciado a Daniel Ramírez por estafa, además de advertir mediante grupos de Facebook dedicado a la compra de boletos en reventa el manejo del revendedor para presuntamente evitar mayores incidencias.

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