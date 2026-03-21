Isaac del Toro lo dejó todo y fue clave en la victoria de Pogacar en la Milán-San Remo

Isaac del Toro no levantó los brazos en la Milán-San Remo 2026, pero fue una de las piezas más importantes en el triunfo de Tadej Pogacar. El mexicano asumió su rol sin titubeos y terminó siendo determinante en una de las carreras más exigentes del calendario.

El equipo UAE Team Emirates tuvo que reaccionar rápido desde los primeros kilómetros. Una caída dejó fuera a uno de sus corredores y obligó a replantear la estrategia desde temprano.

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Y el momento clave llegó a 30 kilómetros de la meta. Pogacar, el líder del equipo, se fue al suelo en una caída que pudo haber cambiado todo. Con el maillot roto y visiblemente golpeado, el esloveno necesitaba recuperar terreno… y ahí apareció Del Toro.

El mexicano tomó responsabilidad. Se colocó al frente del grupo, marcó el ritmo y protegió la posición de su líder mientras el equipo reorganizaba el plan. Fue un trabajo físico, pero también táctico: mantener la carrera controlada en el momento más delicado.

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El movimiento que definió la carrera

La clave de la competencia estuvo en la Cipressa. En ese ascenso, Del Toro ejecutó a la perfección la labor de gregario. Aumentó la velocidad, rompió el grupo y dejó solo a los verdaderos contendientes en cabeza.

Fue un movimiento calculado para preparar el escenario para Pogacar. Minutos después, el esloveno lanzó el golpe definitivo. Se fue al frente junto a Tom Pidcock y terminó resolviendo todo en el sprint final.

El plan salió a la perfección.

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Un resultado que no refleja su impacto

Isaac del Toro cruzó la meta lejos de los primeros lugares, pero su carrera no se mide en posición, sino en el impacto que tuvo en el resultado.

Hace apenas unos días venía de ganar la Tirreno-Adriático, y ahora volvió a competir, no para buscar otro triunfo personal, sino para trabajar en función del equipo. Y ese cambio de rol habla muy bien de su plurifuncionalidad.

Las próximas competencias de Isaac del Toro

Después de una exigencia máxima, Del Toro tendrá unos días de recuperación antes de volver a competir en la Itzulia Basque Country, una de las pruebas por etapas más duras del calendario.