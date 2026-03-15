Isaac del Toro hace historia y se corona en el Tirreno-Adriático

El ciclismo mexicano vivió un día histórico con el triunfo de Isaac del Toro en el Tirreno-Adriático 2026, convirtiéndose en el primer mexicano en conquistar esta prestigiosa competencia italiana. Con apenas 22 años, el corredor de UAE Team Emirates confirmó su enorme talento y se consolidó como una de las revelaciones de la temporada.

Del Toro mostró consistencia a lo largo de las siete etapas, destacando en la montaña y resistiendo en los tramos de contrarreloj. Su victoria se cimentó en la penúltima jornada de este sábado, donde atacó en los últimos kilómetros para asegurar una ventaja clave frente a rivales de talla mundial. En la última etapa, el mexicano defendió con inteligencia su liderato y no presentó dificultad para el ciclista de Ensenada. Los 142 kilómetros finales entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto no depararon sorpresa alguna. El mexicano cruzo la meta con la certeza de haber escrito una página dorada para el deporte nacional.

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El Tirreno-Adriático, conocido como la “Carrera de los Dos Mares”, ha sido tradicionalmente dominado por europeos, por lo que el triunfo de Del Toro rompe paradigmas y abre nuevas oportunidades para ciclistas latinoamericanos.

Isaac del Toro consigue su victorias 26 como profesional a sus 22 años, más que el esloveno Tadej Pogacar a su misma edad.

El próximo reto para el de Ensenada será mantener la regularidad en las clásicas de primavera y prepararse para conseguir una gran actuación en una gran vuelta, donde México sueña con verlo brillar nuevamente.

