Resultados de hoy 15 de febrero en la UEFA Champions League

El torneo más emocionante a nivel de clubes en mundo, la UEFA Champions League continuó su actividad en los partidos de ida de los octavos de final, en esta jornada tocó el turno de Borussia Dortmund vs Chelsea y Benfica ante Brujas de Bélgica.

Comenzamos con el juego que tenía la etiqueta del más atractivo y no decepcionó, pues el Dortmund y el Chelsea regalaron jugadas destacadas, el Signal Iduna Park fue el escenario, los alemanes hicieron valer su localía y sacaron mínima ventaja ante los “Blues”.

Febrero el mes del amor, marzo el mes de la Selección Azteca

Karim Adeyemi se mandó un tremendo golazo, Enzo Fernández orquestó un contragolpe efectivo, no pudieron pararlo y culminó con el 1-0 a favor de Dortmund y así adelantarse en a serie de los octavos de final en la pelea por la “Orejona”.

Seguimos con el partido que se disputó en el Estadio Jan Breydel de Bélgica, el cuadro de las Águilas del Benfica se llevó la victoria por marcador de 2-0 y pegó primero en la eliminatoria.

Los goles para el cuadro lusitano cayeron hasta el segundo tiempo, la jugada del gol fue vía penal cometido por el galés Jack Henry sobre Goncalo Ramos, el tiro de castigó lo convirtió Joao Mario, especialista en penales, pues está temporada tiene cuatro tantos desde los 11 pasos y suma 5 goles en esta edición del torneo de clubes más prestigioso del planeta.

Las “Águilas" del Benfica sellaron la victoria al minuto 88 por conducto de David Neres, ahora el error de rival fue por parte del neerlandés Bjorn Meijer.

Te puede interesar: Bayern Munich vence al PSG y se lleva la ventaja al Allianz Arena.

¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de octavos de final de la Champions League?

El Dortmund buscará cerrar la tarea en Stamford Brigde, aunque es una tarea difícil, pues el Chelsea tendrá la ventaja de estar en casa, este duelo será el 7 de marzo a las 14:00 hrs (Tiempo del centro de México), mientras que a la misma hora y día será el partido decisivo entre Benfica y Brujas.

Te puede interesar: Regresó el triunfo en San Siro. El Milan se impone al Tottenham en la Champions League

