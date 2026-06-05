Los resultados de HOY jueves 4 de junio, de los partidos amistosos internacionales, a una semana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca, por eso algunas selecciones jugaron su último partido amistoso antes de su debut en el torneo este jueves 4 de junio y estos fueron los resultados. Tal es el caso de México, quien superó 5-1 a Serbia en el Estadio Nemesio Diez antes de enfilarse a la inauguración contra Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Los serbios marcaron primero con un gol de Petar Stanic, derivado de un desafortunado error de Jesús Gallardo. Sin embargo, un gol de Johan Vásquez sumado a un autogol de Stefan Bukinac mandaron al combinado azteca con ventaja al medio tiempo. La parte complementaria tuvo el 46° gol de Raúl Jiménez con la Selección, otro tanto en propia puerta serbio y un zarpazo letal del Luis Chávez desde afuera del área.

Chequia vs. Guatemala

Chequia demostró que puede dominar a las selecciones de CONCACAF luego de golear 3-1 a Guatemala en la Red Bull Arena. Los rivales de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lograron sus anotaciones en el partido amistoso por la vía de Patrik Schick, Tomás Chory y Denis Visinsky. Por los guatemaltecos descontó William Fajardo.

España vs. Irak

España empató 1-1 con Irak es su penúltimo juego antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La cita fue en Riazor, en A Coruña, en su despedida del suelo español. “La Roja” había tomado ventaja con un gol de Ferrán Torres al 16’, pero “Los Faraones” empataron el juego 11 minutos después con un tanto de Merchas Doski. Luis de la Fuente probó a 22 hombres y los únicos jugadores que se quedaron sin actividad fueron Marcos Llorrente, Pau Cubarsí y Unai Simón, sumado a la baja por lesión de Lamine Yamal. Los españoles aún tienen que enfrentar a Perú mientras que los iraquíes harán lo propio contra Venezuela.

Francia vs. Costa de Marfil

Costa de Marfil dio una las sorpresas en los partidos amistosos al vencer 2-1 a Francia en el Stade de la Beaujoire. Los marfileños vinieron de atrás tras un gol de Rayan Cherki en las postrimerías del primer tiempo gracias a las anotaciones de Guela Doué y Amad. Salvo Mike Maignan, Didier Deschamps cambió a todos los titulares por una segunda unidad que bien podría competir por ser parte del 11 inicial cuando arranquen su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ cuando enfrenten a Senegal el 16 de junio. Por ahora, los franceses aún tienen un amistoso para evaluar su alineación porque deben enfrentar a Irlanda del Norte el 8 de junio.

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Irán vs. Mali

Irán venció 2-0 a Malí antes de hacer su viaje a Tijuana, Baja California, para establecer su campamento de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El “Team Melli” abrió el marcador de la mano de Saeid Ezatolahi al 12’ y Ramin Rezaelan estableció el marcador definitivo al 55’. De esta manera, el combinado iraní está listo para comenzar su participación contra Nueva Zelanda el próximo 15 de junio en el Estadio de Los Ángeles.

🚨 𝘿𝙀𝙁𝘼𝙄𝙏𝙀 du Mali 🇲🇱 face à l’Iran 🇮🇷 (2-0) en amical.



8️⃣ matchs consécutifs sans victoire pour les maliens…😳❌ pic.twitter.com/bWzTsIxNdO — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 4, 2026

Suecia vs. Grecia

Suecia y Grecia empataron a dos goles por bando en la Friends Arena en Estocolmo. Por los suecos marcaron Viktor Gyökeres y Gustaf Nilsson. Por los griegos hicieron lo propio Kostas Tsimikas y Georgios Masaouras. Ahora, los suecos están listos para enfrentar a Túnez en su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los nórdicos también comparten el Grupo F con Países Bajos y Japón.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá disfrutarse plenamente en TV Azteca gracias a la transmisión de 32 partidos EN VIVO y GRATIS. Los partidos emitidos no son solamente los de la Selección Mexicana en la fase de grupos. El canal transmitirá también duelos de eliminación directa así como los últimos cuatro duelos: las dos semifinales, el compromiso por el tercer lugar y la gran final que se disputará el 19 de julio en New York.