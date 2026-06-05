¡HISTÓRICO! Raúl Jiménez iguala RÉCORD de Jared Borgetti en la Selección Mexicana

México cerró su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un amistoso contra Serbia en el Estadio Nemesio Diez. La Selección Mexicana se impuso 5-1 a Serbia y uno de los goles azteca fue logrado por Raúl Jiménez. Con ese tanto, el delantero del Fulham igualó el récord de Jared Borgetti y se acerca cada vez más a Javier Hernández.

Jiménez se encargó de marcar el tercer gol para los verdes. El delantero de 35 años se encontró con un rebote tras un disparo de Julián Quiñones que pegó en el poste y solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red con precisión para poner la pizarra 3-1.

Raúl Jiménez sentencia el partido y amplía la ventaja de México

“El Lobo de Tepeji” llegó a 46 goles enfundado en la playera de la Selección Mexicana, la misma cantidad que logró Borgetti. La diferencia entre ambos atacantes es la cantidad de partidos; el jugador retirado lo hizo en 89 encuentros mientras que el formado en las juveniles del américa lo hizo en 126. El récord de más anotaciones para México le pertenece a “Chicharito” Hernández, quien consiguió 52 anotaciones en 109 partidos.

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Asignatura pendiente para Raúl Jiménez

La única asignatura pendiente de Raúl Jiménez es marcar un gol con la Selección Mexicana en una Copa Mundial de la FIFA™. El ariete azteca ha disputado seis partidos del torneo más importante en las ediciones de 2014, 2018 y 2022, pero no ha logrado celebrar una anotación. Ahora, el juego contra Sudáfrica será importantísimo porque podría ponerlo como el segundo mejor goleador en la historia de México y podría acabar con su sequía en Copa Mundial de la FIFA™.

¡El GOOOOOOL de Raulito! 💥🤩



Con este tanto, Raúl Jiménez llegó a 46 goles vistiendo nuestra camiseta.#SomosMéxico 💚🤍❤️ | #ÚltimaEscala pic.twitter.com/RHHIUloqYA — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se disfrutará mejor en TV Azteca porque transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS. Las emisiones de los partidos no se limitarán a México, sino que también incluirán grandes partidos de la fase de grupos como el Brasil contra Marruecos, el Inglaterra ante Croacia y el Uruguay vs. España.