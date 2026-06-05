Locura por Tim Payne: todavía no empieza la Copa Mundial de la FIFA™ y este club ya lo quiere incorporar

Algunos deportistas necesitan una carrera entera para tener reconocimiento; a otros solamente les hace falta un guiño del destino para que su apellido aparezca entre los más buscados en internet. Un claro ejemplo es el de Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que era el jugador más desconocido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y en pocos días superó los cinco millones de seguidores. Pero su crecimiento no sólo es digital, ya que algunos equipos empiezan a mirarlo con interés: Deportivo Riestra reconoció su deseo de adquirir su ficha, aunque sabe que no será sencilla la contratación.

Sin proponérselo, Payne logró con Argentina un vínculo inesperado. Fue en dicho país donde un creador de contenido inició la campaña para darle visibilidad y el resultado fue impactante; ahora un club de futbol de la Primera División -fiel a su estilo disruptivo- ya inició gestiones para intentar concretar el fichaje del lateral de 32 años.

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La institución de Buenos Aires, en el último tiempo, se caracterizó por apostar a incorporaciones que trascienden lo convencional. Inclusive a fines de 2024 hizo debutar profesionalmente a Spreen, un youtuber popular en plataformas digitales pero sin ningún antecedente previo en el futbol. Lejos de conformarse, ahora buscará a Payne, cuya popularidad está en pleno auge.

Payne se encontró con Valen Scarsini

El futbolista mantuvo un contacto con "El Scarso", quien fue el que propuso encontrar al futbolista menos conocido entre los convocados al torneo. Tras revisar las listas de los 48 seleccionados que competirán, llegó al perfil de Payne, que por entonces tenía menos de cinco mil seguidores en Instagram.

Después de convertirse en una de las figuras más buscadas de la actualidad, el jugador recibió al youtuber en el predio de la selección de Nueva Zelanda en Miami y compartieron un momento muy esperado en redes.

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