Pese a eliminaciones en Octavos, México es la MEJOR Selección anfitriona en Mundial 2026: superó a Estados Unidos y Canadá

Los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fueron eliminados en la ronda de octavos de final. La Selección Mexicana cayó ante Inglaterra con un partido épico en el Estadio Ciudad de México, Canadá no metió las manos ante Marruecos en Houston y Estados Unidos fue aplastado por Bélgica en Seattle.

Pese a ello, México fue la mejor selección anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El combinado dirigido por Javier Aguirre acabó el torneo con cuatro triunfos y una derrota con 10 goles a favor y solo tres en contra para una diferencia de +7. Con esto, el conjunto azteca proyecta a acabar entre noveno y décimo lugar del torneo. Esto significa que el equipo liderado por Raúl Jiménez y Julián Quiñones acabará el torneo en una mejor posición que potencias como Brasil, Portugal, Países Bajos y Alemania.

Thank you to Brazil and co-hosts Mexico for your participation at the biggest-ever @FIFAWorldCup 👏 pic.twitter.com/McEWPDJIWP — FIFA (@FIFAcom) July 6, 2026

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Por su parte, Estado Unidos obtuvo tres triunfos y dos derrotas con una diferencia de goles de +4 tras anotar 11 goles, pero permitir siete.El USMNT apunta a quedar entre la 12° y la 13° posición del torneo debido a los resultados de los últimos partidos de la ronda de octavos de final que involucran a Argentina, Egipto, Suiza y Colombia.

Canadá, la peor selección anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Finalmente, Canadá ganó dos juegos, empató uno y perdió dos más. Su diferencia de goles se vio abultada gracias a un triunfo de 6-0 sobre Qatar, pero fue de +3 porque sus rivales le anotaron seis goles. Por eso los canadienses quedaron 15° en la Copa Mundial de la FIFA 2026™; de los equipos de octavos solo Paraguay quedó peor que ellos luego de caer ante Francia.

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