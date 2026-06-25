Resultados de los juegos HOY miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

Miércoles redondo en el Mundial 2026, tras el inicio del final de la Fase de Grupos. La Selección Mexicana dio un golpe de autoridad al vencer 3-0 a la República Checa, mientras que Brasil cumplió con los pronósticos y pasó por encima de Escocia con el mismo marcador.

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Grupo A: México convence y Sudáfrica hace historia

México 3-0 República Checa: El equipo dirigido por Javier Aguirre firmó su mejor actuación en lo que va del torneo. Con un futbol práctico, ordenado y contundente, el Tri dominó de principio a fin a una escuadra checa que generó muy poco peligro. Los tres goles reflejan la superioridad en la cancha de un conjunto mexicano que camina firme en su grupo.

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur: En un partido trabado y con exceso de faltas en el mediocampo, los africanos aprovecharon un error de la defensa asiática en la segunda mitad para anotar el único gol del encuentro desde Monterrey. Tres puntos de oro para Sudáfrica que significaron su clasificación a la fase de eliminación directa.

Grupo C: Brasil camina firme y Marruecos da espectáculo

Brasil 3-0 Escocia: La 'Canarinha' no tuvo problemas para descifrar el cerrojo escocés. Con destellos de sus individualidades y una gran velocidad por las bandas, los sudamericanos sentenciaron el partido desde el primer tiempo, confirmando por qué son serios candidatos al título.

Marruecos 4-2 Haití: El partido con más goles del día. Marruecos impuso su jerarquía física y juego vertical. Aunque Haití respondió con dos anotaciones que decoraron el marcador, la ofensiva africana fue demasiada pieza para el equipo caribeño.

Grupo B: Suiza y Bosnia cumplen con la lógica

Suiza 2-1 Canadá: Los canadienses sorprendieron primero con un juego rápido y dinámico, pero la experiencia de Suiza pesó en el segundo tiempo. Mediante el juego aéreo y orden defensivo, los helvéticos le dieron la vuelta al marcador para llevarse el triunfo.

Bosnia y Herzegovina 3-1 Qatar: Victoria clara para los balcánicos. Qatar resistió durante los primeros 45 minutos, pero Bosnia ajustó líneas en el complemento y liquidó el partido con disparos de media distancia, dejando sin opciones a los campeones asiáticos.

Mañana las acciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM continúan, con seis partidos a la misma hora, conoceremos a los próximos equipos clasificados a la siguiente ronda.

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