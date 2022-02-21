Los Rojinegros del Atlas y los Pumas de la UNAM empataron a cero goles en la cancha del Estadio Jalisco en partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

El campeón Atlas va quinto lugar en la tabla con 12 puntos luego de haber empatado con los felinos, en un partido que prometió mucho y cumplió poco, con errores por ambos lados.

Los Pumas dirigidos por el técnico argentino Andrés Lillini siguieron en el sexto escaño con10 unidades, un punto encima de los Diablos Rojos del Toluca que fueron goleados en casa por la Màquina del Cruz Azul.

Próximos juegos de Atlas y Pumas

En la Jornada 7, el equipo rojinegro viajará a Tijuana para enfrentar el viernes 25 de febrero a los Xolos, mientras los Pumas universitarios se enfrentarán a las caídas Águilas del América en el césped de Ciudad Universitaria en el que podría ser el último encuentro del técnico argentino Santiago Solari.