En duelo pendiente correspondiente a la jornada 9 de la Liga BBVA MX del Apertura 2022, las Chivas Rayadas de Guadalajara cayeron por marcador de 4-1 ante unos Tigres que se vieron contundentes y dominantes, durante gran parte del partido, esta derrota llega a días del Clásico Nacional ante las Águilas del América.

Goles y resumen de Chivas vs Tigres

Los Tigres fueron superiores en todos los sectores del campo, aunque los de Ricardo Cadena mostraron destellos de buen futbol, pero al momento de anotar los goles el cuadro de San Nicolás de los Garza fueron certeros con un doblete de Juan Pablo Vigón, además de un tanto de Samir, tras un error grosero de Miguel Jiménez en el arco, para temrinar la cuenta felina, el frances Florian Tauvin puso el 4-0 y de inmediato Ángel Zaldívar descontó para las Chivas con un golazo.

Próximos partidos de Guadalajara y Tigres

Chivas vivirá una edición del Clásico Nacional ante América, mientras que el conjunto de los Tigres visitará a la Franja del Puebla en el tradiconal Viernes Botanero de FUT Azteca a las 6:55 pm por aztecadeportes.com, la APP Oficial y la señal de Azteca 7.