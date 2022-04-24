Resumen: Chivas vs Pumas | Jornada 16 | Clausura 2022 | Liga BBVA Mx

Las Chivas de Guadalajara vencieron por 3-1 a los Pumas UNAM y confirmaron su buen paso en el Clausura 2022 de la Liga BBVA MX desde la llegada del entrenador Ricardo Cadena.

Alexis Vega, Roberto Alvarado y Jesús Angulo convirtieron por las Chivas, que, transformadas desde la llegada de Cadena, fueron mejores en la primera mitad y lo demostraron con un par de anotaciones, de Vega en el minuto 12 con un toque cruzado a la salida del guardameta Alfredo Talavera, y de Roberto Alvarado, en el minuto 45 a pase de Vega.

En el segundo tiempo, cuando Guadalajara se veía mejor, los Pumas descontaron con un gol del brasileño Rogerio, de derecha, en el minuto 58.

Las Chivas tuvieron paciencia y en el 61 volvieron a despegarse en el marcador con una diana de Jesús Angulo, quien robó un balón y remató de zurda.

El duelo bajó de ritmo en los minutos finales; el Guadalajara le puso frío a su futbol y confirmó el triunfo que aupó al equipo del noveno al séptimo lugar, mientras los universitarios aparecen en el undécimo.