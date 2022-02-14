Los Tigres vencieron este sábado por 1-3 a las Chivas de Guadalajara para subir al cuarto lugar de la clasificación del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

El argentino Guido Pizarro, el francés André-Pierre Gignac y el paraguayo Carlos González anotaron por los felinos, en tanto que Roberto Alvarado descontó por el Guadalajara, que descendió al séptimo puesto de la tabla.

Los Tigres dominaron el primer tiempo ante unas Chivas que a pesar de tener más tiempo la pelota con el 55 por ciento, careció de juego ofensivo.

Los felinos se fueron arriba en el marcador desde el minuto 6. El francés Florian Thauvin metió un servicio al área desde la izquierda que Guido Pizarro, con la cabeza, transformó en el 0-1.

André-Pierre Gignac anota un golazo al chiverío

André-Pierre Gignac aumentó la ventaja de los Tigres en el 45. Juan Pablo Vigón le puso una asistencia con la cabeza al delantero francés, quien con una tijera definió el 0-2.

Tigres bajó su intensidad en la segunda mitad y aún así fue el equipo más peligroso en el complemento. Gignac remató en el minuto 60 una pelota que salvó en la línea de gol un defensa y en el 69 el francés cobró un tiro libre que atajó Gudiño.

El Guadalajara no supo qué hacer con la pelota en su control y los felinos aumentaron su ventaja en el 70. Sebastián Córdova mandó un balón al área que Carlos González, ante la salida de Gudiño, definió de zurda para el 0-3.

Las Chivas descontaron en el 73 en un descuido en la zaga de los Tigres. Roberto Alvarado aprovechó una serie de rebotes en el área para cruzarle un remate al guardameta argentino Nahuel Guzmán para el 1-3.

