El piloto suizo Edoardo Mortara de la escuderia Rokit Venturi Racing es el nuevo líder del Mundial de Formula E, esto luego de obtener y mantener de forma magistral la décima carrera del E-Prix de Marrakech.

Edoardo Mortara, comenzó la competencia en el segundo puesto de la parrilla, firmó en Marraquech su sexta victoria en este certamen y la cuarta de la presente temporada, que le sirve para arrebatar el liderato al belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ FE), octavo en esta carrera.

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El piloto suizo ganó en el circuito trazado en el distrito de Agdal con casi tres segundos de difernecia sobre el segundo puesto, el lusitano Antonio Félix da Costa de DS Techeetah, quien en el último tramo de la carrera no tuvo potencia para pelear el primer puesto, mientras que en el tercer puesto, el neozelandés Mitch Evans de Jaguar TCS Racing, el piloto tuvo una cierre de carrera espectacular y escaló posiciones.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Formula E?

La próxima cita de la Formula E será este 16 de julio en la Ciudad de Nueva York, en sus calles con el telón de fondo más emblemático del mundo del automovilismo.

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