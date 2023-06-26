E-Prix de Portland R12, Resumen Completo | Formula E

La Formula E volvió a llevarse los reflectores del automovilismo después de una vibrante carrera en la que los espectadores pudieron presenciar 403 adelantamientos, una cifra histórica para el deporte motor, en un sólo evento.

El ganador del emocionante choque fue el neozelandés Nick Cassidy, quien fue el único de los que arrancaban en la primera línea en poder mantenerse al frente.

El podio lo cerraron Jake Dennis, nuevo líder del campeonato al desbancar a Pascal Wehrlein, y Antonio Félix Da Costa, que escaló desde la décima posición hasta el tercer lugar, y estuvo a punto de conseguir el segundo puesto.