Juárez, México. El delantero brasileño Diogo De Oliveira anotó el gol del partido después de un error del guardameta para darle a los Pumas de la UNAM una victoria por 0-1 en casa del Juárez FC, en la continuación de la duodécima jornada del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

En el minuto 75 los universitarios del entrenador argentino Andrés Lillini resolvieron un partido enredado, cuando el ecuatoriano Washington Corozo puso una pelota al área que el portero Carlos Rodríguez despejó mal; la dejó en los pies de Diogo De Oliveira, quien decidió el duelo.

Los Pumas se plantaron bien y defendieron la ventaja para subir al octavo lugar con cuatro victorias, tres empates, cinco derrotas y 15 unidades, 10 menos que el líder Pachuca. El equipo de Juárez del técnico brasileño Ricardo Ferretti se confirmaron en el último lugar, con ocho puntos.

En tors resultados de este sábado, Cruz Azul vence 1-0 al campeón Atlas, mientras las Águilas del América como visitante derrotó a los Rayos de Necaxa por 0-1.