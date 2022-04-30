Resumen: Mazatlán vs Puebla | Jornada 17 | Clausura 2022 | Liga BBVA MX

Mazatlán FC del entrenador argentino Gabriel Caballero venció en el ‘Viernes Botanero’ por 2-1 al Puebla y subió al undécimo lugar que le otorga un boleto en la repesca del torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

En la decimoséptima jornada, la última de la fase regular del Clausura, Oswaldo Alanís y Marco Fabián marcaron por el Mazatlán, en tanto el chileno Pablo Parra descontó por el Puebla, que ocupa el tercer lugar de la tabla, con el que pasaría de forma directa a los cuartos de final.

La primera parte tuvo pocas acciones ofensivas. Al minuto 13, Iván Moreno, desde la derecha, metió un servicio al área que Brian Rubio, con el pecho, remató a puerta en donde el guardameta paraguayo Antony Silva salvó su marco.

Al 20, Daniel Aguilar le filtró un balón al venezolano Fernando Aristeguieta, quien disparó con potencia, pero el portero uruguayo Nicolás Vikonis atajó.

Mazatlán decide todo en la segunda mitad

El Mazatlán salió decidido en la segunda mitad a sentenciar el encuentro. Al 47, Marco Fabián cobró un tiro de esquina por derecha que Alanís, con la cabeza, transformó en el 1-0.

Tras ello, Aristeguieta cometió una mano y le dio un penalti al Mazatlán, que Marco Fabián hizo efectivo en el 2-0 al 57. Silva salvó una vez más su puerta al 67 al rechazar un tiro de Moreno que amenazó con entrar en su escuadra izquierda.

El Puebla descontó al 90+2 cuando Pablo Parra anotó un penalti al poste izquierdo de Nicolás Vikonis para concretar el 2-1.