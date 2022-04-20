Mazatlán derrota por 1-0 al Santos Laguna, con un golpe de derecha del argentino Gonzalo Sosa, y aumentó la crisis del equipo lagunero y sueña con un boleto para el repechaje. Partido jugado en la cancha del Kraken correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

“Estoy contento con los avances que viene entregando el equipo, me ilusiono porque yo los veo todos los días como trabajan, el esfuerzo que hacen y el compromiso que tienen con la institución y con sus compañeros, con sus familias, por supuesto que nos ilusionamos”, declaró el técnico de la escuadra sinaloense al termino del partido.

Mazatlán sueña con repechaje

El equipo de Mazatlán con el triunfo llega a 15 unidades, tres por debajó de la zona de repechaje, y sueña con conseguir un boleto ganando sus siguientes dos encuentros que serán ante Juárez, último puesto de la tabla, y la Flanja del Puebla. Por su parte, Santos se quedó con 16 unidades.