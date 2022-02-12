Mazatlán FC venció por 2-0 al Tijuana con anotaciones del colombiano Nicolás Benedetti y Roberto Meráz, para salir del fondo de la clasificación y subir al decimotercer lugar.

Pronto en el partido, los cañoneros metieron en problemas a la visita y un balón al travesaño puso a vibrar a todos los asistentes en el Kraken. Cerca de irse al descanso, los locales tejieron una jugada por derecha que terminó con un pase al centro y la definición del colombiano Nicolás Benedetti, para romper el cero en el marcador.

Mazatlán consigue su primera victoria en el Torneo Clausura 2022

La tendencia de iniciativa mazatleca se mantuvo, pero fue hasta el minuto 88 que los dirigidos por Beñat San José le pusieron llave a la victoria con un pase filtrado a Roberto Meraz, quien se abstuvo de controlar y punteó el balón para poner el 2-0 definitivo.

La marea púrpura abandonó el fondo de la tabla y, de un solo golpe, escaló hasta la decimotercera posición, a un peldaño de la zona de repechaje. Los fronterizos son el equipo que ocupa el decimosegundo sitio, con cuatro unidades.