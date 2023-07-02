México vs Qatar
Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023 Regístrate y ve gratis aquí

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Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

México cayó ante Qatar, por la mínima diferencia, en el tercer juego de ambas selecciones en la Copa Oro; además, es la primera derrota en la era de Jaime Lozano

Por: Azteca Deportes

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