Los Rayos de Necaxa y el entrenador Jaime Lozano sufrieron su primera derrota, luego que el “Jimmy” tomó las riendas de los “Rayos”, pues cayeron por 0-1 ante los Panzas Verdes de León, con un solitario tanto de Víctor Dávila.

El tanto de los pupilos del técnico Ariel Holan llegó al minuto 33 de tiempo corrido con un penalti que ejecutó de buena manera el atacante chileno, Víctor Dávila, quien tiene cuatro goles en el Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

León suma 11 unidades en el Clausura 2022

Los “Panzas Verdes” de Leon sumaron 11 puntos y de momento ocupan la plaza número 6 del torneo, mientras que los de Jaime Lozano se quedaron siete unidades y están en escalón 12 de la clasificación.

“Generamos, la toma de decisión en la última zona nos pesó un poquito en el primer tiempo. Nos está costando cerrar la portería, en dos partidos hemos hecho penales y en los últimos tres partidos nos hemos ido abajo en el marcador. Cota hizo lo que tenía que hacer sacó tres muy claras para nosotros, creo que merecíamos un poco más.” Comentó “Jimmy” Lozano al terminar el encuentro.