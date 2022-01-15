El argentino Maxiliano Meza anotó un gol y dio una asistencia para liderar este viernes la goleada del Monterrey del entrenador Javier Aguirre por 0-4 sobre el Necaxa en la segunda jornada del torneo Clausura 2022.

Además de Meza, por los Rayados de Monterrey, que sumaron su primer triunfo del certamen, marcaron Rogelio Funes Mori, el colombiano Duván Vergara y Jesús Gallardo.

Monterrey se coloca en el segundo puesto de la tabla

El resultado mandó al Monterrey al segundo lugar con cuatro puntos, mientras que el Necaxa es decimoséptimo aún sin unidades.

Los Rayados comenzaron el partido con un par de tiros peligrosos de Funes Mori, en el minuto 1, y de Arturo González, en el 2, que presagiaron la goleada.

En el 4, Meza realizó un desborde por la banda derecha y metió un trazo que en el otro poste Rogelio Funes Mori transformó en el 0-1.

El Monterrey no bajó la intensidad y el asedio a la portería defendida por Edgar Hernández rindió frutos en el 23 cuando Meza condujo el balón, recortó a un defensa y colocó la pelota al poste izquierdo del guardameta para el 0-2.

Vergara cerró la cuota de goles en el primer tiempo al anotar en el 43. Luis Romo, desde la derecha, cruzó una pelota en el área que el colombiano firmó en el 0-3.

Ante el inexistente ataque del Necaxa, los Rayados redondearon su buen momento ofensivo con otra diana. En el 67, Gallardo logró el 0-4 con un disparo de media distancia que entró por el poste izquierdo de Hernández.