México. El paraguayo Antony Silva detuvo un penalti al minuto 57 para que el Puebla venciera en su casa por 1-0 a los Rayados de Monterrey y se mantuviera como el líder de la tabla del torneo Clausura 2022 de la Liga BBVA MX.

En el inicio de la sexta jornada, Diego de Buen anotó el gol con el que el Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón llegó a 14 puntos para mantener la condición de invicto y afianzarse en el primer lugar de la clasificación.

Con tres minutos en el cronómetro y tras dos avisos, el Puebla se adelantó en el marcador. El argentino Federico Mancuello cobró un tiro de esquina por izquierda que en el segundo poste De Buen, sin nadie que lo marcara, remató de cabeza para el 1-0.

Después de tomar ventaja, el Puebla le prestó la pelota al Monterrey, que no supo qué hacer con ella, tras lo cual los locales retomaron el protagonismo.

Mancuello, al 22, y el brasileño Gustavo Ferrareis, al 24, realizaron disparos a puerta que el argentino Esteban Andrada, guardameta de los Rayados, atajó.

Al final del primer tiempo el Monterrey tuvo su jugada más clara cuando al 39 el chileno Sebastián Vegas, con la zurda, remató una pelota que rozó el poste izquierdo de Antony Silva.



Puebla mantiene el resultado con 10 hombres



Los Rayados salieron desde el inicio de la segunda mitad con la meta de empatar el duelo. Al 49, el neerlandés Vincent Janssen tiró a portería, pero Silva rechazó, y al 51, Vegas estrelló un balón en el travesaño.

La insistencia del Monterrey se transformó en un penalti al 53, después de que Ferrareis saliera expulsado por una plancha sobre la cara del argentino Maximiliano Meza, sin embargo Funes Mori cobró al centro en donde con las piernas Silva atajó el tiro de castigo.

El paraguayo salvó una vez más su meta al 67 al detener un remate de Meza que amenazó con entrar a su ángulo superior izquierdo.

