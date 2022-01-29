El Puebla del entrenador argentino Nicolás Larcamón venció por 3-1 al Tijuana para subir al primer lugar del torneo Clausura 2022 del futbol mexicano al llegar a siete puntos.

En un partido pendiente de la tercera jornada, el argentino Lisandro López adelantó al Tijuana, tras lo cual cayeron los goles del Puebla obra de George Corral, el uruguayo Maximiliano Araújo y el venezolano Fernando Aristeguieta.

El Puebla se apoderó de los minutos iniciales de la primera parte, pero el guardameta Gil Alcalá salvó el marco del Tijuana al detener un par de remates del uruguayo Emanuel Gularte en el minuto 3 y en el 6.



Puebla, primero de la tabla del Clausura 2022



La insistencia le otorgó al Puebla un penalti en el 23 por una falta de Lisandro López sobre Gularte, sin embargo el tiro de castigo fue fallado por Diego de Buen, quien cobró al poste derecho de Alcalá.

Tijuana creció en la parte final de la primera mitad y en el 36 abrió el marcador. El argentino David Barbona cobró un tiro de esquina por izquierda con el que López, con la cabeza, convirtió el 0-1.

La segunda parte comenzó con un penalti de Alcalá sobre Jordi Cortizo que Corral hizo efectivo en el 1-1 en el minuto 57 con un remate potente al poste derecho del portero. Después de la igualada, el encuentro bajó en intensidad con los equipos sin claridad en el ataque, hasta que el Puebla sentenció el encuentro.

En el minuto 80, Ángel Robles realizó un tiro que provocó que Alcalá, al atajarlo, dejara el balón en el área chica para que Araújo decretara el 2-1.

Fernando Aristeguieta definió el juego en el 88 con un disparo desde media distancia que entró por el poste izquierdo de Alcalá para poner el 3-1.