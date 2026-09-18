Así se dio el resurgir del Toluca después de pagar multa hace 4 años

La época reciente del club ha dejado muchas alegrías a la afición, pero antes del último bicampeonato, se vivieron años de sequía y no se olvida que estuvieron entre lo peor terminando el Clausura 2022. Sin embargo, desde ese resultado al finalizar dicho torneo, el Toluca decidió resurgir. Y así, todos recordaron que es uno de los equipos más importantes del futbol mexicano.

¡Toluca CAMPEÓN! Revive la victoria de los ‘Diablos Rojos’ vs América

¿Cómo se dio el resurgir del Toluca desde el Clausura 2022?

Al finalizar el primer semestre de 2022, Toluca terminó en la antepenúltima posición, situación que les hizo pagar 33 millones de pesos de multa. Ante eso, la directiva decidió buscar un cambio radical que los pusiera en lo más alto del circuito nacional… como era la costumbre. Y es que en ese año, los mexiquenses acumulaban 12 años sin ser campeones.

Para eso, llegó la revolución deportiva y económica que devolvió a los Diablos a ese sitio de rival temido. Tras dicha vergüenza deportiva, la directiva intentó con Ignacio Ambriz y Renato Paiva, pero Nacho perdió una final ante Pachuca y el portugués se quedó dos veces en cuartos de final. Por ello, en 2024 la apuesta llegó con Antonio Mohamed y cerca de 110 millones de dólares invertidos en refuerzos.

Y fue así, que encontraron la fórmula ganadora. Toluca se coronó en el futbol mexicano 15 años después de su último trofeo, pero con eso no les bastó y alcanzaron el bicampeonato. En total sumaron 6 trofeos con la actual gestión y se les percibe en un buen estado de forma para soñar con otro campeonato al finalizar el 2026. Pero todo esto, en una labor de 4 años que requirió inversión y correctas decisiones deportivas.

¿Cuántos títulos tiene Toluca en su historia?

Justamente una de las conversaciones que trajo a colación esta época reciente de triunfos, fue su lugar entre los mejores clubes del futbol mexicano. Históricamente se ha manejado que son 4 grandes (América, Pumas, Chivas y Cruz Azul), pero son muchos los que indican que Toluca merece más reconocimiento que el que se le otroga.

Ante eso, se recuerda que los del Estado de México tienen 12 trofeos de primera división (solo debajo del América e igualados con Chivas), tres Concachampions, dos Copa MX y 5 Campeón de Campeones. Es decir, cuentan con uno de los palmarés más relevantes entre todos los clubes del futbol de México.