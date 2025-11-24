Nadie puede creer que este crack de futbol haya decidido retirarse para estudiar en la universidad

Millones de personas alrededor del mundo sueñan con ser futbolistas, algunos lo consiguen, mientras que otros se quedan en las puertas de este complicado mundo. Sin embargo, no todos los que logran destacar en el deporte rey son felices, por lo que terminan escogiendo otros caminos a pesar de tener la calidad necesaria para ser profesional. Ese es el caso de Han Willhoft-King, jugador del Manchester City que tomó la decisión de dejar el futbol a los 19 años.

Han Willhoft-King, el futbolista que dejó su sueño para estudiar en la universidad

A pesar de ser joven y tener una prometedora carrera por delante en el conjunto Sky Blue, Han Willhoft-King tomó la decisión de dejar el futbol a los 19 años. Según el diario The Guardian, el juvenil se matriculará en el Grado en Derecho en la prestigiosa Universidad de Oxford. Si bien es cierto que pudo ser una leyenda de la Premier League , Willhoft-King decidió priorizar sus estudios y dejar atrás el sueño de ser jugador profesional.

¿Por qué Han Willhoft-King decidió dejar el futbol para enfocarse en sus estudios?

De acuerdo a declaraciones que tuvo el jugador en el medio mencionado, la razón por la que decidió dejar el deporte rey es que siempre se sintió “falto de estímulo con el futbol”. “No me malinterpreten, me encantaba, pero sentía que podía hacer más”, confesó Willhoft-King. De esta manera, el futbol inglés se perdió de un gran prospecto, pero podría surgir un gran profesional en el área de derecho.

El canterano del Manchester City, Han Willhoft-King ha anunciado su retiro como futbolista a la edad de 19 años. El jugador ha decidido dejar el fútbol para estudiar leyes en la Universidad de Oxford. [Guardian] ❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XTH7MRaAeS — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) November 21, 2025

¿Quién es Han Willhoft-King, jugador que decidió terminar con su carrera de joven?

Willhoft-King nació en la ciudad de Londres en el año 2006 y, hasta hace poco, formaba parte de las fuerzas básicas del Manchester City. Se desempeñaba como centrocampista y es hijo de un padre de orígenes indios e ingleses y de una madre con raíces indonesias, chinas y taiwanesas.

Sin embargo, Han dio sus primeros pasos dentro del futbol en el Tottenham, club de su ciudad natal. Allí se destacó de gran manera, por lo que los cityzens se interesaron en su fichaje con el objetivo de que en un futuro debute en el equipo de Pep Guardiola. Llegó a jugar en el equipo Sub-21 del Manchester City, pero finalmente decidió terminar con su carrera para volcarse a los estudios.