Ante retiro de Crawford, se revela el nombre del boxeador que enfrentaría a Saúl ‘Canelo’ Álvarez en el 2026

El 2026 para Saúl Canelo Álvarez tiene varias incógnitas, pues dicho por su entrenador y manager, Eddy Reynoso el plan del campeón en cuatro divisiones estaba dirigido a tener una pelea de revancha en septiembre ante Terence Crawford, pero el dueo no podrá celebrarse ante el retiro de Terence Crawford.

Canelo fue operado semanas atrás de su codo derecho y necesita un periodo de recuperación, por lo que Reynoso destacó que en mayo descansarán, enfocados en septiembre, pero ante los movimientos inesperados el panorama luce incierto.

Sin embargo, con los campeonatos del Consejo Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Organizacion Mundial de Boxeo estando vacantes, la división de los supermedianos tendrá que moverse y parece que en el caso de la FIB, ya existe una intención.

FIB ordenaría pelea Canelo Álvarez vs Osleys Iglesias por el vacante de las 168 libras

La FIB, de acuerdo a diversos reportes de prensa, habría ordenado la pelea de Saúl Canelo Álvarez en contra de Osleys Iglesias, el cubano invicto en los supermedianos y que está clasificado como número 1 en esa categoría.

Iglesias ha compartido en sus historias, muchas imágenes de un supuesto enfrentamiento ante Canelo, aunque eso no quiere decir y está lejos de que realmente suceda por múltiples factores.



Los dos equipos primero tendrían que llegar a un acuerdo en caso de que exista esa orden de la FIB

Aunque exista esa petición de la FIB, los peleadores pueden rechazar esa pelea

Canelo quiere pelear hasta septiembre y el nombre y récord de Osleys Iglesias tal vez no es el que tengan en mente

Canelo ya ha rechazado a la FIB en un pasado cercano

El día que Canelo rechazó a la FIB y posteriormente tuvo que enfrentar a William Scull

En el 2024, Canelo Álvarez dejó libre el campeonato de la FIB, cuando decidió enfrentar al entonces campeón Edgar Berlanga y no a William Scull que era el mandatorio por la FIB, por el que el organismo reclamó el campeonato.

Luego Scull venció a Shiskin en octubre del 2024 para ser campeón mundial de las 168 libras y tras analizar el panorama, Canelo terminó firmando la pelea ante el cubano con la intención de ser de nuevo campeón indiscutido, lo que logró en Arabia Saudita en mayo del 2025.

Ahora la FIB vuelve a colocar a un cubano en el camino de Canelo Álvarez y eventualmente podría ser uno de los choques de Canelo Álvarez que se presenten en el 2026.