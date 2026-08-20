“El segundo más caro”: El traspaso de la Hormiga González hace historia en Olympiacos

Armando González está listo para comenzar su primera aventura en el futbol europeo. El delantero mexicano explicó por qué dejará Chivas de Guadalajara para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia. Se trata de una operación que lo colocará como el segundo fichaje más costoso en la historia del conjunto de El Pireo.

La transferencia del atacante de 23 años ya fue acordada entre ambas instituciones y solamente restan los procedimientos habituales para hacer oficial su llegada. González firmaría un contrato por cinco temporadas con el club griego.

|MEXSPORT

¿Cuánto dinero pagó Olympiacos por Armando González?

Olympiacos pagará 12 millones de dólares por el 80% de los derechos de Armando González, mientras que Chivas conservará el 20% restante. Esto permitirá al Guadalajara obtener un beneficio económico si el delantero es vendido nuevamente en el futuro.

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Desde Grecia, sin embargo, se informó una estructura ligeramente diferente. El acuerdo contemplaría 8.5 millones de euros fijos y otros 2 millones en bonos, por lo que podría alcanzar los 10.5 millones de euros si se cumplen los objetivos.

Aunque existen diferencias sobre la cantidad garantizada, ambos reportes coinciden en el valor general de la operación y en que Chivas mantendrá el 20% de una futura transferencia del futbolista.

El fichaje más caro de la historia de Olympiacos

La llegada de González tendrá un lugar especial en los registros del Olympiacos. Según Julio Rodríguez, el mexicano se convertirá en el segundo fichaje más caro de la historia del club, solamente detrás de Zlatko Zahovic.

|X: Chivas

El exfutbolista esloveno llegó durante la temporada 1999/2000 por 13.5 millones de euros. La operación por la ‘Hormiga’ se quedará muy cerca de esa cifra, convirtiéndose en una de las inversiones más importantes realizadas por el conjunto griego.

Los números de la Hormiga González en Chivas de Guadalajara

González abandona Chivas después de disputar 56 partidos de Liga BBVA MX, en los que acumuló 3,127 minutos, marcó 27 goles y registró 4 asistencias.

Su momento más destacado llegó en el Apertura 2025, cuando terminó como campeón de goleo con 12 anotaciones. Posteriormente mantuvo su producción ofensiva y volvió a marcar 12 tantos durante el Clausura 2026. Ahora, el delantero mexicano tendrá el reto de trasladar esos números al Olympiacos.

