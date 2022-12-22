Ritual NFL El Resumen | Semana 15

Los Kansas City Chiefs, Minnesota Vikings, Buffalo Bills, San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys se unieron a los Philadelphia Eagles como los equipos que hasta la semana 15 de la temporada 2022 de la NFL ya tienen su boleto a los playoffs.

Los Chiefs conquistan el Oeste de la AFC

Los Chiefs sufrieron en su partido de este domingo, que ganaron 24-30 a los Houston Texans en tiempo extra, para conseguir su pase a la postemporada y el título de la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC) por séptima vez consecutiva.

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El triunfo fue impulsado con una gran actuación de Patrick Mahomes, a quien el entrenador de Chiefs, Andy Reid, alabó y dijo que debería ser el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2022.

“Hablamos de un tipo que no sé cómo no vaya a ser el MVP de la NFL. Hizo todo el trabajo para darnos más de 500 yardas en ofensiva, fue un día espectacular para él”, explicó Reid sobre los números de Mahomes, quien conectó dos pases anotación, un touchdown por tierra y llevó a los Chiefs a sumar 502 yardas totales.

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Los Vikings ya están en playoffs

Los Vikings también aseguraron su clasificación a playoffs. Lo hicieron el sábado pasado con la remontada más grande en la historia de la NFL. Perdían 0-33 al descanso de su partido ante los Indianapolis Colts que terminaron con triunfo 39-36 en tiempo extra.