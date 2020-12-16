Lamar Jackson y el partido del año: El Ritual podcast, episodio 15

Bienvenidos al episodio 15 de El Ritual Podcast. Una semana más con ustedes a través de las diversas plataformas, como Spotify, Apple Podcast y Deezer, en donde encontrarán el mejor análisis de la NFL.

El mejor partido del año: Lamar Jackson es el héroe

Lamar Jackson, mariscal de campo de los Cuervos de Baltimore, tuvo un regreso triunfal en un partido que parecía perdido para su equipo. Con el tiempo encima, el pasador volvió en cuarta oportunidad y cinco yardas por avanzar, luego de haber estado fuera prácticamente por un cuarto debido a calambres en diferentes partes del cuerpo, y consiguió un pase de touchdown.

Sin embargo, los Browns, que habían tenido un partido espectacular, respondieron un una anotación de Kareem Hunt, aunque la última palabra la tendría el legendario pateador Justin Tucker, quien definió el marcador 47-42 en favor de los Ravens.

Mike McCarthy, confirmado como entrenador de Dallas para el 2021

Las dudas han inundado a los Vaqueros de Dallas en las últimas semanas. Cada partido perdido arroja nuevos cuestionamientos sobre la continuidad de su entrenador en jefe, Mike McCarthy para la próxima temporada.

Sin embargo, la familia Jones, dueños de la franquicia de la Estrella Solitaria, ha sido contundente al respalda al estratega al menos para la próxima temporada pase lo que pase. ¿La decisión es adecuada? Lo discutimos en El Ritual Podcast.

Patrick Mahomes en el peor partido de su carrera.

Tres intercepciones, una captura en la cual su equipo perdió 30 yardas, fueron únicamente algunos de los puntos a resaltar en el peor desempeño de Patrick Mahomes en lo que va de la temporada, y quizá de su carrera.

Aún así, los Jefes de Kansas City lograron sacar la victoria ante los Delfines de Miami, pero los cuestionamientos sobre si 'Pat' Mahomes sigue en la pelea por el MVP, no se hicieron esperar. A la par de él viene Aaron Rodgers, pasador de Green Bay, quien para muchos es el principal candidato a tomar en cuenta. Lo análizamos en el podcast, en compañía de Lalo Ruiz, Pedro Domínguez, el 'Coach' Joaquín Castillo y Gabo Martínez.

