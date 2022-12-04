Joe Burrow continúa su racha contra Patrick Mahomes

En la semana 13 de la NFL los Cincinnati Bengals llegaron a ocho victorias en la temporada tras derrotar en Paycor Stadium a los chiefs de Kansas City con marcador de 27-24.

Joe Burrow lanzó para 286 yardas y dos touchdowns, además anotó por tierra y registró 46 yardas corriendo, recibió una captura y se fue sin intercepción en su tercera victoria al hilo contra Patrick Mahomes.

En su tercera temporada Joe Burrow se ha convertido en uno de los mejores Quarterbacks de la liga junto a Mahomes, ambos con experiencia en SuperBowls.

Ritual NFL El Resumen | Semana 12

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Los Bengals superaron a Kansas City para llegar al SuperBowl LVI.

La temporada pasada Burrow y los Bengals vencieron en la semana 17 a los Chiefs con marcador de 34-31, donde Burrow registró más de 400 yardas por aire y tuvo cuatro pases de anotación.

En la final de la conferencia americana se volvieron a encontrar, con otra actuación destacable del Quarterback de LSU donde registró 250 yardas por aire, dos pases de anotación y una intercepción. Los Bengals vencieron 27-24 a Kansas City para avanzar al SuperBowl LVI.

Dec 4, 2022; Cincinnati, Ohio, USA; Cincinnati Bengals wide receiver Stanley Morgan (17) reacts after the kick off against the Kansas City Chiefs in the second half at Paycor Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-USA TODAY Sports|Katie Stratman/USA TODAY Sports

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Los números de Mahomes ante Burrow

A pesar de las derrotas, los números de Patrick Mahomes ante los Bengals han sido destacados, en la semana 17 de la temporada pasada lanzó para 252 yardas y dos touchdowns, en la final de conferencia registró 275 yardas por aire, tres pases de anotación y dos intercepciones.

Esta noche Mahomes Mahomes volvió a superar las 200 yardas por aire, un pase de anotación y un touchdown por tierra en la tercera derrota en la NFL ante Joe Burrow y los Bengals de Cincinnati.

Es así como la supremacía de los Bengals y Joe Burrow prevalece ante Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, un duelo que podría volverse frecuente en los playoffs de la NFL en la conferencia americana.

