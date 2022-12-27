Ritual NFL El Resumen | Semana 16

La Semana 16 de la NFL ha culminado. De cara a la ronda de Playoffs, el equipo de Jacksonville sigue encaminado a hacerse del título de la AFC Sur tras vencer a los Jets.

Miami sigue sumando derrotas

Los Miami Dolphins siguen sin salir de la mala racha luego de ser remontados por Green Bay, equipo que con tres intercepciones, le dio su cuarta derrota al hilo al equipo de los Dolphins.

Por su parte, el cuadro de Buffalo vio su tercera victoria de forma consecutiva tras vencer a Chicago y tienen asegurado el primer puesto de la conferencia este, mientras que los Patriotas fueron derrotados por Cincinnati.

Dallas sigue con vida rumbo a los Playoffs tras vencer a Philadelphia. Mientras que los 49ers suman ocho triunfos al hilo luego de vencer a Washington.

Las Vegas fue otro de los equipos que se vio alcanzado, pues dejaron ir una ventaja ante los Steelers que les costó otra derrota para ponerse con marca de 6-9.

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