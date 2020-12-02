El Ritual Podcast, Episodio 13: El león caído

Los Leones de Detroit toman una decisión contundente y despiden a Matt Patricia, entrenador en jefe, así como a su gerente general Bob Quinn; Analizamos a tres duplas de ensueño quarterback-receptor; la madre de Drew Lock sale en su defensa; San Francisco cambia de casa para sus próximos dos partidos de local, por nuevas normas Covid-19.

Bienvenidos al Episodio 13 de podcast de El Ritual.