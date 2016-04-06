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Carly Baker

La chica más sensual del octágono de la UFC nos deleita con sus fotos en Instagram

Por: Carlos Gorozpe

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Carly Baker, además de su trabajo como chica octágono, también es modelo (Fotos: Instagram carlybaker55)

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No solo tiene un cuerpo espectacular, sino también una mirada que enamora (Fotos: Instagram carlybaker55)

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La chica del octágono posando en sensual traje de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Salto a la fama por ser una de las chicas del octágono de la UFC (Fotos: Instagram carlybaker55)

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En lencería, robó el suspiro de muchos aficionados (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Es la favorita del público cuando se trata de fotos sensuales (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Con esa sonrisa, ya tiene 174 mil seguidores en Instagram (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Su cuerpo, objeto del deseo de muchas marcas de trajes de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Carly Baker, además de su trabajo como chica octágono, también es modelo (Fotos: Instagram carlybaker55)

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No solo tiene un cuerpo espectacular, sino también una mirada que enamora (Fotos: Instagram carlybaker55)

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La chica del octágono posando en sensual traje de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Salto a la fama por ser una de las chicas del octágono de la UFC (Fotos: Instagram carlybaker55)

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En lencería, robó el suspiro de muchos aficionados (Fotos: Instagram carlybaker55)

KAL|0_hf2msimu

Es la favorita del público cuando se trata de fotos sensuales (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Con esa sonrisa, ya tiene 174 mil seguidores en Instagram (Fotos: Instagram carlybaker55)

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Su cuerpo, objeto del deseo de muchas marcas de trajes de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)

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