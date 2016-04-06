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Carly Baker
La chica más sensual del octágono de la UFC nos deleita con sus fotos en Instagram
Carly Baker, además de su trabajo como chica octágono, también es modelo (Fotos: Instagram carlybaker55)
No solo tiene un cuerpo espectacular, sino también una mirada que enamora (Fotos: Instagram carlybaker55)
La chica del octágono posando en sensual traje de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)
Salto a la fama por ser una de las chicas del octágono de la UFC (Fotos: Instagram carlybaker55)
En lencería, robó el suspiro de muchos aficionados (Fotos: Instagram carlybaker55)
Es la favorita del público cuando se trata de fotos sensuales (Fotos: Instagram carlybaker55)
Con esa sonrisa, ya tiene 174 mil seguidores en Instagram (Fotos: Instagram carlybaker55)
Su cuerpo, objeto del deseo de muchas marcas de trajes de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)
Carly Baker, además de su trabajo como chica octágono, también es modelo (Fotos: Instagram carlybaker55)
No solo tiene un cuerpo espectacular, sino también una mirada que enamora (Fotos: Instagram carlybaker55)
La chica del octágono posando en sensual traje de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)
Salto a la fama por ser una de las chicas del octágono de la UFC (Fotos: Instagram carlybaker55)
En lencería, robó el suspiro de muchos aficionados (Fotos: Instagram carlybaker55)
Es la favorita del público cuando se trata de fotos sensuales (Fotos: Instagram carlybaker55)
Con esa sonrisa, ya tiene 174 mil seguidores en Instagram (Fotos: Instagram carlybaker55)
Su cuerpo, objeto del deseo de muchas marcas de trajes de baño (Fotos: Instagram carlybaker55)