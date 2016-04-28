Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
Galería: NFL Draft 2016
Fueron elegidos los primeros 32 jugadores que la próxima temporada estarán en la NFL
Jon Durr/Getty Images | Las selfies siguen de moda y Elliot no perdió la oportunidad para retratarse con Roger Goodell
Kena Krutsinger/Getty Images | Para 32 jugadores, la NFL es su nuevo hogar
Jon Durr/Getty Images | Stanley feliz por su llegada a la NFL, tanto, que hizo Da Dub con Goodell
Jon Durr/Getty Images | Jared Goff, sin mucha sorpresa, llegará a Los Angeles Rams
Jon Durr/Getty Images | Laremy Tunsil, protagonizó una de las pesadillas de la noche
Jon Durr/Getty Images | Shaq Lawson, habrá que tenerlo en cuenta, será el encargado de presionar a Brady
Kena Krutsinger/Getty Images | Con un estilo fuera de lo común, Elliot también vistió su clásico ombliguera en el Draft
Jon Durr/Getty Images | Las selfies siguen de moda y Elliot no perdió la oportunidad para retratarse con Roger Goodell
Kena Krutsinger/Getty Images | Para 32 jugadores, la NFL es su nuevo hogar
Jon Durr/Getty Images | Stanley feliz por su llegada a la NFL, tanto, que hizo Da Dub con Goodell
Jon Durr/Getty Images | Jared Goff, sin mucha sorpresa, llegará a Los Angeles Rams
Jon Durr/Getty Images | Laremy Tunsil, protagonizó una de las pesadillas de la noche
Jon Durr/Getty Images | Shaq Lawson, habrá que tenerlo en cuenta, será el encargado de presionar a Brady
Kena Krutsinger/Getty Images | Con un estilo fuera de lo común, Elliot también vistió su clásico ombliguera en el Draft