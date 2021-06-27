La Reina Shaw, roba miradas en Instagram ¡Conócela en FOTOS!

La Reina Shaw es una modelo e influencer de Instagram con más de 2.3 millones de seguidores en esta red social. Dueña de una marca de trajes de baño y un estudio fotográfico para más modelos, saltó a la fama por un breve romance con Cam Newton, ex QB de Carolina Panthers y ahora de New England Patriots.

La Reina Shaw y Cam Newton

La Reina y Cam tuvieron un bebé en 2019, mientras el jugador de la NFL tenía una relación con su pareja de muchos años y madre de otros de sus hijos, Kia Proctor. El escándalo solo volvió más popular a La Reina, que presume sus viajes, trajes de baño y cuerpo en Instagram. Checa esta galería.

