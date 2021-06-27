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La Reina Shaw, roba miradas en Instagram ¡Conócela en FOTOS!
La Reina Shaw es una popular influencer de Instagram, que tuvo un noviazgo con Cam Newton, uno de los QB’s más populares de la NFL. Checa sus mejores fotos.
La Reina Shaw es una modelo e influencer de Instagram con más de 2.3 millones de seguidores en esta red social. Dueña de una marca de trajes de baño y un estudio fotográfico para más modelos, saltó a la fama por un breve romance con Cam Newton, ex QB de Carolina Panthers y ahora de New England Patriots.
La Reina Shaw y Cam Newton
La Reina y Cam tuvieron un bebé en 2019, mientras el jugador de la NFL tenía una relación con su pareja de muchos años y madre de otros de sus hijos, Kia Proctor. El escándalo solo volvió más popular a La Reina, que presume sus viajes, trajes de baño y cuerpo en Instagram. Checa esta galería.