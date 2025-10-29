ÚLTIMA HORA: El rival confirmado de México en los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 ya conoce a su rival en la instancia de cuartos de final de la Copa del Mundo. Dirigidas por Miguel Gamero, el conjunto azteca sigue adelante en la competencia con sede en Marruecos luego de haber vencido a Paraguay en los octavos de final del certamen.

Con un solitario gol de Berenice Ibarra al minuto 17, México se hizo del boleto a la siguiente ronda, resultado con el que avanzaron por cuarta ocasión en la historia a los cuarto de final de dicha categoría.

Ahora, el siguiente rival es Italia. La escuadra de las 'Azzurras' dejó en el camino a Nigeria por goleada de 4-0 con anotaciones de Anna Copelli, Caretina Venturelli, Giulia Robino y Rachele Giudici, mismas que le dieron el pase al conjunto de Europa.

A lo largo de la competencia, Italia avanzó a la Fase Eliminatoria en el primer puesto del Grupo A, el cual compartieron junto a Brasil, Marruecos y Costa Rica ganando sus tres compromisos. Por su parte, en la Fase de Grupos la Selección Mexicana tuvo como contrincantes a Corea del Norte, Países Bajos y Camerún, logrando acceder a la Ronda Eliminatoria en el segundo lugar del Grupo B.

#Sub17 ¡𝐂𝐋𝐀𝐒𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐀 𝐂𝐔𝐀𝐑𝐓𝐎𝐒! 💚🔥



La historia sigue: será la 𝐜𝐮𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐯𝐞𝐳 que disputamos esta ronda en un Mundial de la categoría. 🇲🇽😎✨#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/1YxszgUtXC — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 29, 2025

¿Cuándo juega México vs Italia en el Mundial Sub-17 Femenil?

El partido de México vs Italia, correspondiente a los cuartos de final del Mundial Sub-17 Femenil, se va a disputar el próximo domingo 2 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo de la CDMX. El ganador de dicho partido se va a enfrentar al vencedor de la llave entre Francia y Países Bajos.

