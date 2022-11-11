Rival de Selección Mexicana dio a conocer su lista definitiva

La Selección de Arabia Saudita ha dado a conocer su lista oficial de 26 futbolistas que participarán en la Copa del Mundo de Qatar 2022, los rivales de la Selección Mexicana mantienen un paso muy regular y consistente en sus últimos enfrentamientos oficiales previos a su arranque en el evento invernal. Cabe Mencionar que todos los rivales de México ya tienen sus platillas ante la FIFA.

La selección asiática sólo ha perdido en 1 de los últimos 5 partidos, y curiosamente 4 han sido ante rivales del continente americano, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y Venezuela, siendo este último el único que pudo ganarle, con un marcador cerrado de 1-0, por lo que la Selección Mexicana deberá tener particular atención con este rival.

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🚨 ¡ARABIA SAUDITA 🇸🇦 PRESENTA CONVOCATORIA 🛫 🏆 🇶🇦!



Los elegidos para representar a la selección de Arabia Saudita 🇸🇦 en la próxima Copa 🏆 del Mundo 🇶🇦 Qatar 2022. pic.twitter.com/3Xn1TubJch — ▁ ▂ MEKETREFES DEL DEPORTE ▂ ▁ (@SportMeketrefes) November 11, 2022

El equipo asiático es toda una incógnita para la presente Copa del Mundo de Qatar 2022, si bien ha sido una selección a la que han goleado (8-0 Alemania en 2002), y nunca han calificado de la fase de grupos, sí es una realidad el crecimiento que han demostrado, y no serán un rival fácil para la Selección Mexicana.

Calendario del Grupo C

La Selección Azteca iniciará su aventura mundialista enfrentando a la difícil selección de Polonia, que tiene como principal figura al goleador del Barcelona Robert Lewandowski, uno de los mejores jugadores de la actualidad. El partido se llevará a cabo el próximo martes 22 de noviembre a las 10:00 horas tiempo del centro de México en la cancha del Estadio 974 o también nombrado Ras Abu Aboud.

El segundo juego de México se disputará el día sábado 26 de noviembre en el césped del Estadio Lusail ante la selección de Argentina, que contará con su máxima estrella Lionel Messi. El partido se disputará a las 13:00 horas tiempo de México.

La selección dirigida por el ‘Tata’ Martino tendrá su último duelo de la fase de grupos ante su similar de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail a partir de las 13:00 horas.

