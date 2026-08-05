No solo a Milito: el día que River Plate también buscó al DT de este equipo de la Liga BBVA MX

Distintos candidatos a entrenador fueron vinculados a River Plate en los últimos días, a raíz de los resultados negativos obtenidos por Eduardo Coudet, su actual estratega en los banquillos. El nombre de Gabriel Milito es uno que se ha repetido en cada mercado de fichajes, pero que nunca ha pasado a más de un sondeo informal. Sin embargo, el técnico de Chivas no es el único que interesa dentro de la Liga BBVA MX.

Tiempo atrás, la directiva del conjunto argentino había hecho foco en la posible contratación de Hernán Crespo. El timonel tiene un pasado como futbolista en la institución de Buenos Aires, además de tener un perfil de trabajo el cual encaja a la perfección con la filosofía de River Plate. Sin embargo, hoy el argentino dirige a Atlas, club quien le ofreció un proyecto interesante en el balompié nacional.

Hernán Crespo también estuvo en la mira de River Plate

El exdelantero surgido de las Fuerzas Básicas de River fue uno de los candidatos que manejó la institución para sustituir a Marcelo Gallardo en febrero de 2026.

|Instagram:hernancrespo

Por aquel entonces, Crespo se encontraba al frente del São Paulo de Brasil. Su nombre apareció entre las principales alternativas de la directiva debido a su identificación con River y a la experiencia acumulada durante su carrera como entrenador.

Sin embargo, River terminó inclinándose por Eduardo Coudet. El Chacho era la primera alternativa y fue el candidato con el que la directiva avanzó formalmente en las negociaciones hasta concretar su llegada a principios de marzo.

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Qué dijo Hernán Crespo sobre el interés de River

El propio Crespo llegó a pronunciarse sobre la posibilidad el 25 de febrero de 2026, cuando todavía dirigía al São Paulo. El argentino reconoció que conocía los rumores que lo colocaban como una de las opciones para el Millonario.

“Todo el mundo sabe mi historia con River Plate. Para mí es un gigante del futbol mundial como São Paulo. El interés es un elogio para mi trabajo”, expresó en aquel momento.

|Foto: @Crespo

Crespo, sin embargo, evitó alimentar las versiones sobre una posible salida y aseguró que se encontraba concentrado en sus compromisos con el conjunto brasileño.

Crespo ya había sido opción para River en 2022

La historia entre River y Hernán Crespo venía de varios años atrás. Cuando Gallardo terminó su primer ciclo en diciembre de 2022, el exgoleador también apareció entre los candidatos para ocupar su lugar.

En aquel momento dirigía al Al-Duhail de Qatar y Enzo Francescoli impulsó su nombre como una de las alternativas. La situación contractual del entrenador complicaba cualquier posible operación y River finalmente eligió a Martín Demichelis.

De esta manera, Crespo estuvo contemplado en las dos búsquedas posteriores a los ciclos de Gallardo: primero en 2022 y nuevamente a comienzos de 2026.