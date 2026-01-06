River Plate no quería a Carlos Rotondi: este es el jugador de Cruz Azul que tienen en la mira

Cruz Azul busca liberar plazas de jugadores extranjeros (NFM) con el objetivo de inscribir a nuevos futbolistas para el Clausura 2026. Mateusz Bogusz, quien recibirá un castigo por parte de la institución , es uno de ellos, pero hace días existió la posibilidad de que River Plate fiche a Carlos Rotondi y así liberar un cupo. No obstante, el equipo argentino se habría interesado en otro jugador de La Máquina y que es imprescindible.

River Plate preguntó por el fichaje de Willer Ditta

De acuerdo a la información que compartió el periodista argentino, Sebastián Srur, River Plate preguntó por el futbolista colombiano, Willer Ditta. La llamada habría sido para conocer la cotización del defensor central, como así también su situación contractual con el cuadro de La Noria. Según la fuente mencionada, el interés de los argentinos no es nuevo y podrían pujar por su fichaje durante este mercado invernal .

River Plate se interesó en Willer Ditta|Crédito: @CruzAzul / X

Sin embargo, reportes indican que desde Cruz Azul le habrían dado a conocer a River que Ditta no se encuentra a la venta y no está en sus planes desprenderse de él. Pero esto podría cambiar si algún equipo logra ofertar un monto cercano a la cláusula de rescisión que tiene el zaguero colombiano estipulado en su contrato.

Hubo un llamado para tantear la cotización del zaguero colombiano Willer Ditta, del Cruz Azul de México.

Esto fue hace un tiempo, por ahora es eso apenas. #River pic.twitter.com/kgtVKhcd1c — Sebastián Srur (@Sebasrur) January 4, 2026

La millonaria cláusula de Willer Ditta en Cruz Azul

Si bien es cierto que el ex Newell’s Old Boys tiene un valor de mercado de 5,5 millones de euros, según Transfermarkt, el precio de su cláusula de salida es de 15 millones de dólares, es decir, prácticamente el triple. Desde Argentina saben que será imposible desembolsar dicha cantidad de dinero por el futbolista de 28 años, por lo que las negociaciones se encuentran estancadas.

Cabe destacar que Ditta se ha consolidado como uno de los jugadores más experimentados de Cruz Azul, pues el colombiano llegó en el año 2023 y ya suma 112 partidos disputados en el club. Su buen nivel le valió ciertas convocatorias a la selección de Colombia e incluso peleará por un lugar para estar en la lista de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.