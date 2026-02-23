Cruz Azul pagó 95 millones por este jugador y hoy demuestra por qué costó tanto

Así como Cruz Azul compró un jugador en 160 millones y en el Clausura 2026 demuestra por qué costó tanto, ahora está sucediendo lo mismo con un futbolista que desde La Noria ficharon por 95 millones de pesos. Resulta que su rendimiento viene siendo muy bueno y sorprende a muchos por la velocidad con la que se adaptó a los pedidos de Nicolás Larcamón.

Lejos de la maldición de Cruz Azul con los fichajes, Agustín Palavecino arribó a La Máquina y rápidamente se convirtió en un excelente futbolista para el equipo titular. De hecho, recientemente demostró por qué costó tanto dinero, ya que tuvo un partido espectacular en la victoria de los Cementeros contra Chivas de Guadalajara, quitándole el invicto.

Cruz Azul venció 4-3 a Juárez |Mexsport

Agustín Palavecino, clave en la victoria de Cruz Azul ante Chivas

Según las estadísticas, Agustín Palavecino jugó un verdadero partidazo en la victoria 2-1 de Cruz Azul ante Chivas en la Jornada 7 del Clausura 2026, donde además le quitaron el invicto al equipo de Gabriel Milito. El ex River asistió a Gabriel Fernández para el 1-0 y también le dio el pase gol a Carlos Rodríguez para el 2-0 parcial.

Por otra parte, Palavecino fue el jugador con más oportunidades creadas (2), también quedó primero en regates exitosos (3), fue el que más faltas recibió (3) y el segundo que más duelos ganó (9). Está claro que su nivel es muy bueno y que los 95 millones de pesos que Cruz Azul le pagó al Necaxa por el jugador de 29 años fueron bien invertidos.

Los números de Agustín Palavecino en Cruz Azul y toda la Liga MX

De acuerdo a la información que brinda el sitio especializado en estadísticas, BeSoccer, los números de Agustín Palavecino en Cruz Azul, Pachuca (solo estuvo en el Mundial de Clubes 2025) y Necaxa son los siguientes: