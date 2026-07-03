Se retira otra figura tras quedar eliminada del Mundial 2026™ 

Tras la dolorosa derrota de la Selección de Argelia por 2-0 ante Suiza este jueves 2 de julio, el camino de los "Zorros del Desierto" en el Mundial 2026™ llegó a su fin en los dieciseisavos de final. El golpe de la eliminación ha traído consigo el final de una de las épocas más brillantes en la historia del futbol africano.

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La noticia que verdaderamente sacudió las redes sociales y los corazones de los aficionados argelinos llegó minutos después del silbazo final.

¿Cuál fue el mensaje de Riyad Mahrez tras la derrota de Argelia?

Riyad Mahrez, el eterno capitán y referente absoluto del combinado norteafricano, anunció de manera definitiva su retirada del futbol internacional.

"Este fue mi último partido con la selección", declaró visiblemente afectado a la cadena beIN Sports en la zona mixta del estadio, poniendo punto final a una trayectoria legendaria de más de una década vistiendo la camiseta verde y blanca.

¿Cuáles son los números de Riyad Mahrez con la Selección de Argelia?

El legado que deja el actual atacante del Al-Ahli es, sencillamente, inalcanzable para las nuevas generaciones de su país. Mahrez se despide de la escuadra nacional consolidado como "El Rey de Argelia" y respaldado por una hoja de ruta impecable:

119 partidos oficiales defendiendo la causa argelina.

defendiendo la causa argelina. 40 goles anotados , firmando momentos memorables en eliminatorias y Copas Mundiales de la FIFA.

, firmando momentos memorables en eliminatorias y Copas Mundiales de la FIFA. 45 asistencias, una cifra que plasma su inmensa calidad y visión de juego por la banda derecha.

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A nivel de palmarés colectivo, su máximo logro con el representativo nacional fue la histórica conquista de la Copa Africana de Naciones en 2019, un torneo donde fungió como el líder futbolístico y espiritual del plantel. Además, su brillo individual lo llevó a ser galardonado como el Futbolista Africano del Año en 2016, justo en la cúspide de su carrera en Europa.

La caída ante Suiza no solo corta las aspiraciones de Argelia en esta fiesta mundialista, sino que cierra el telón para el un gran ídolo de su futbol.

