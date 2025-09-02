deportes
¡ÚLTIMA HORA! Roban camión de la Selección Mexicana en Oakland

El camión de la Selección Mexicana fue víctima de un robo en Oakland, reportan desde la ciudad en la que el cuadro de Javier Aguirre se medirá ante Japón.

camion robado seleccion mexicana 1
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
La Selección Mexicana ha tenido un hecho inesperado en su viaje por Oakland en donde enfrentará a Japón el próximo sábado y es que en el marco de la concentración han sido víctimas de la delincuencia en la ciudad.

Reportes sostienen que durante la madrugada del lunes, el camión de la Selección Mexicana y donde guardaban materiales de entrenamiento y asistencia fueron sustraidos de un maletero.

No se sabe si ese contenedor fue forzado o si en un descuido los ladrones aprovecharon para llevarse los instrumentos de trabajo, lo que parece ser un hecho es que no hay otros temas que lamentar como una afectación directa sobre el personal o algún tipo de amago.

Selección Mexicana no se ha reportado sobre ese incidente que empaña la visita de México a esta ciudad justo cuando los convocados van llegando y buscan total seguridad.

Esto provocaría que la seguridad local redoble esfuerzos pues serán días movidos también con la concentración del cuadro japonés y la multitud de aficionados que buscarán seguir el camino de seleccionados y asistir al cotejo del sábado.

javier aguirre seleccion mexicana convocatoria

¿Cuándo es el partido de México contr Japón?

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Hora: 20:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Lugar: Oakland-Alameda County Coliseum, California, Estados Unidos

Transmisión: Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación

¿Qué otros partidos tendrá la Selección Mexicana en estas fechas FIFA?

Además del México contra Japón del sábado, el próximo martes 9 de septiembre el cuadro de Javier Aguirre se enfrentará a Corea del Sur en Geodis Park de Tennessee a las 19:00 hrs.

seleccion mexicana roban camion

¿Cuál es la convocatoria de México para enfrentar a Japón y Corea del Sur?

Porteros

  • Luis Ángel Malagón (América)
  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Moreno (Pachuca)

Defensas

  • Rodrigo Huescas (Copenhague, Dinamarca)
  • Jorge Sánchez (Cruz Azul)
  • César Montes (Lokomotiv Moscú, Rusia)
  • Johan Vásquez (Genoa, Italia)
  • Juan José Sánchez Purata (Tigres)
  • Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)
  • Jesús Gallardo (Toluca)
  • Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos)

Mediocampistas

  • Edson Álvarez (Fenerbahçe, Turquía)
  • Erik Lira (Cruz Azul)
  • Marcel Ruiz (Toluca)
  • Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
  • Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia)
  • Érick Sánchez (América)

Delanteros

  • Roberto Alvarado (Chivas)
  • Diego Lainez (Tigres)
  • Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra)
  • Santiago Giménez (AC Milan, Italia)
  • Hirving Lozano (San Diego FC, MLS)
  • Alexis Vega (Toluca)
  • Germán Berterame (Rayados)
  • César Huerta (Anderlecht, Bélgica) baja
Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana

