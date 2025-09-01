¡Duro revés para Memo Ochoa! Se cayó su fichaje en Europa y tiene un panorama desolador

¡Triste y desalentador momento para Memo Ochoa! Su fichaje con el Burgos se cayó este mismo lunes cuando se dice habría de firmar su contrato y las opciones en Europa u otras Ligas son nulas, por lo que la continuidad y con ello su aspiración de ir al Mundial del 2026 se ven desgastadas.

Guillermo Ochoa, de 40 años, en el momento límite viajó a España para firmar con el Burgos de la Segunda División de España, y cuando parecía que comenzaría una aventura más como todo un trotamundos, todo se vino abajo.

Se dice, de acuerdo a versiones de prensa extraoficiales, que los términos contractuales no cumplieron lo que él buscaba y decidió no firmar.

Y es que con su prestigio, familia, edad y deseos, parecía que no era del todo interesante y no terminó de seducirlo para ir de lleno a formar parte del Burgos, que tampoco es el equipo con el mayor cartel, pero que significaba la posibilidad de estar vigente, jugar y competir pensando en el mundial del 2026.

¿Qué viene para Memo Ochoa luego de fracasar en su intento con el Burgos?

Memo Ocha estando en la orilla de las transferencias, ve oscuro su futuro, pues sería seis meses de inactividad de aquí a diciembre, deseando que para ese entonces un equipo lo firme, lo que es aún más difícil.

Memo Ochoa ahora voltea a Liga MX, pues el 12 de septiembre cierran los fichajes, pero parece que los equipos más competitivos tienen es plaza ocupada, por lo que pensando en un ejemplo con el Club América, no le quitaría el lugar a Luis Ángel Malagón.

En su momento Pumas pensó en Ochoa, pero teniendo ahora a Keylor Navas no hay posibilidad de ir por Memo a estar alturas.

Tigres, solo por mencionar a esta escuadra, tiene a Nahuel Guzmán y Rayados de Monterrey tiene a Mele un jugador que llegó en los últimos meses.

Otros equipos tienen también ocupados el arco y escuadras de menor impacto tampoco parecen la solución para Memo Ochoa, pues no suelen estar en los primeros sitios y probablemente tampoco estén interesados en cumplir un salario por encima de lo habitual para un jugador.

