deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

¡Duro revés para Memo Ochoa! Se cayó su fichaje en Europa y tiene un panorama desolador

Memo Ochoa tenía una opción real para llegar a España, pero se esfumó en el momento determinante por lo que está sin equipo y en un momento desolador.

ÚLTIMA HORA_ Confirman que Memo Ochoa saldrá de la Salernitana.jpg
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Selección Azteca
Compartir

¡Triste y desalentador momento para Memo Ochoa! Su fichaje con el Burgos se cayó este mismo lunes cuando se dice habría de firmar su contrato y las opciones en Europa u otras Ligas son nulas, por lo que la continuidad y con ello su aspiración de ir al Mundial del 2026 se ven desgastadas.

Guillermo Ochoa, de 40 años, en el momento límite viajó a España para firmar con el Burgos de la Segunda División de España, y cuando parecía que comenzaría una aventura más como todo un trotamundos, todo se vino abajo.

Se dice, de acuerdo a versiones de prensa extraoficiales, que los términos contractuales no cumplieron lo que él buscaba y decidió no firmar.

Y es que con su prestigio, familia, edad y deseos, parecía que no era del todo interesante y no terminó de seducirlo para ir de lleno a formar parte del Burgos, que tampoco es el equipo con el mayor cartel, pero que significaba la posibilidad de estar vigente, jugar y competir pensando en el mundial del 2026.

Te podría interesar: Estos son los porteros que convocó Javier Aguirre para la fecha FIFA ¿sorpresas?

Memo Ochoa

¿Qué viene para Memo Ochoa luego de fracasar en su intento con el Burgos?

Memo Ocha estando en la orilla de las transferencias, ve oscuro su futuro, pues sería seis meses de inactividad de aquí a diciembre, deseando que para ese entonces un equipo lo firme, lo que es aún más difícil.

Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa
Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional por la falta de minutos en el terreno de juego

Memo Ochoa ahora voltea a Liga MX, pues el 12 de septiembre cierran los fichajes, pero parece que los equipos más competitivos tienen es plaza ocupada, por lo que pensando en un ejemplo con el Club América, no le quitaría el lugar a Luis Ángel Malagón.

En su momento Pumas pensó en Ochoa, pero teniendo ahora a Keylor Navas no hay posibilidad de ir por Memo a estar alturas.

Tigres, solo por mencionar a esta escuadra, tiene a Nahuel Guzmán y Rayados de Monterrey tiene a Mele un jugador que llegó en los últimos meses.

Otros equipos tienen también ocupados el arco y escuadras de menor impacto tampoco parecen la solución para Memo Ochoa, pues no suelen estar en los primeros sitios y probablemente tampoco estén interesados en cumplir un salario por encima de lo habitual para un jugador.

Te podría interesar: Este es el portero mexicano que JUGARÁ Champions League

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Resumen México vs Suiza
Selección Azteca
Resumen México 2-4 Suiza | Partido amistoso, Fecha FIFA
Reider, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Fabian Rieder! México 2-4 Suiza | Fecha FIFA
Ángel Sepúlveda, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Ángel Sepúlveda! México 2-3 Suiza | Fecha FIFA
Ndoye, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Dan Ndoye! México 1-3 Suiza | Fecha FIFA
Amdouni, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Zeki Amdouni! México 1-2 Suiza | Fecha FIFA
Santiago Gimenez, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Santiago Gimenez! México 1-1 Suiza | Fecha FIFA
Embolo, México vs Suiza
Selección Azteca
¡Gol de Breel Embolo! México 0-1 Suiza | Fecha FIFA
Alexis Vega, Selección Mexicana
Selección Azteca
Alexis Vega revela que el tener jugadores en Europa enriquece a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
César Montes revela los aprendizajes que le ha dejado Rafa Márquez a la Selección Mexicana
Thumbnail
Selección Azteca
El Piojo Alvarado explica la diferencia que se siente en la Selección Mexicana con el Vasco Aguirre
×
×