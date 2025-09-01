¡Pendiente al telefóno! Santi Gimenez estaría en constante comunicación en plena concentración con Selección Mexicana

El delantero mexicano Santiago Gimenez tuvo días de tensión en su estancia en el Milan, luego de ser pretendido por la Roma en un movimiento de cambio que parece que no se ha de consumar por lo que habrá Santi para rato en Italia, aunque con una llamada de atención para su futuro cercano.

Santi Gimenez quien llegó hace seis meses al Milan, no ha podido cuajar en esta escuadra y en la última semana se afirmó por directivos del Milan que estaba siendo vinculado con la Roma en un cambio, en algo que a los dos equipos le interesaba.

Artem Dovbyk, es el jugador que la Roma daría al Milan por Santi, y en cuanto otros términos en el intercambio no hubo mucho más información.

Se conoció que en primera instancia el cambio no era del agrado de Gimenez, pero luego parece que aceptó por lo que era cosa de tiempo para anunciarse el cambio oficial.

Pero este lunes, cuando Santi Gimenez está ya concentrado con Selección Mexicana para la fecha FIFA venidera, todo ha dado un giro que hace que Gimenez esté más tranquilo.

🚨🇲🇽 Santiago Giménez’s agent Rafaela Pimenta confirms: Santi stays at AC Milan. pic.twitter.com/y6rYRdWN8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Representante Rafaela Pimenta, termina con especulaciones

La representante de Santi Gimenez, Rafaela Pimenta ha sacado una historia en sus redes sociales, en la que parece decir que Santi seguirá en Milan, que el cambio no sucedió y el mexicano al menos estará hasta el invierno en el equipo italiano.

Rafaela Pimienta, quien hace unos días fue noticia al aceptar que Gilberto Mora podría interesar al Real Madrid, despejó así dudas sobre el atacante Gimenez.

Santi Gimenez, a darlo todo en seis meses

Cuando Santi Gimenez firmó con el Milan, fue a partición del entrenador Sergio Conceicao quien ya había trabajado antes con mexicanos, pero al poco tiempo fue despedido.

Llegó Allegri al Milan y no ha encantado la labor del delantero ex del Feyenoord, por lo que fue la moneda del reciente intento de cambio con la Roma.

Ahora quedándose en el Milan, tiene seis meses hasta la ventana de transferencias invernales para ganarse un lugar o al menos ser considerado, de otro modo se abre de nueva la posibilidad de un préstamo, una venta o un cambio, que para los intereses de Santi serían un tropiezo cuando el Mundial en México es inminente.