Rodolfo Cota se sincera y explica por qué no puede dar su máximo nivel en Club América

Así como en TV no se vieron los gestos de André Jardine a la afición del Club América tras la victoria ante León y sorprendieron, también causaron asombro las palabras de Rodolfo Cota luego de lo que fue el triunfo de las Águilas. El portero de 38 años se sinceró y explicó por qué no puede dar su máximo nivel en el equipo de Coapa.

Mientras que un jugador de León se quejó tras el polémico penal para América, el guardametas de las Águilas habló en los micrófonos tras el encuentro y, a pesar de que su equipo ganó, dejó algunas declaraciones que llamaron mucho la atención de sus fanáticos. Pues dijo que le hubiera gustado llegar muchos años antes al conjunto azulcrema.

Rodolfo Cota podría verse afectado por la llegada de Fernando Tapia|Crédito: Getty Images

Esto dijo Rodolfo Cota en Club América

“Sé que ya no me queda mucho tiempo de carrera, ya no soy el mismo de antes, ya ocupo lentes de lectura, y quiero dejar lo mejor para este equipo y dejar un bonito recuerdo con el aficionado”, comenzó diciendo Cota en diálogo con Fox. Además, agregó: “Me hubiera encantado llegar al América cuando tenía 20 años”.

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Rodolfo Cota explica cómo vive su presente en Club América

Antes de subirse al ómnibus y emprender su regreso a la CDMX, Cota habló en los micrófonos. “Llegué al club obviamente con otro rol, sabiendo que mis posibilidades iban a ser muy pocas. Creo que en lo personal he sentido que he sabido manejar ese rol cuando no me ha tocado jugar. No es fácil para alguien que ha jugado muchos años como titular”, comenzó diciendo.

¿Rodolfo Cota renovará con el @ClubAmerica ?

Jardine dijo que pedirá su renovación, pero no sabemos si el brasileño seguirá en el AVE, por lo pronto el arquero dijo esto sobre la posibilidad de seguir en la CDMX: pic.twitter.com/yvqSeShUmX — EL CHAVO Oseguera (@Omaroseguera) April 22, 2026

Además, el guardametas americanista agregó: “La verdad es que me hicieron sentir muy bien desde que llegué. Uno tiene que tratar de estar en el día a día aunque no me tocara”.

“Estoy tratando de disfrutar en el día a día. No sé si es verdad que André ha pedido que siga, pero es un honor que el técnico esté pensando en mí, pero no me quiero meter en esos temas. Estoy disfrutando con mi familia lo que me está tocando. El día de mañana veremos si se puede extender o no en América. Me queda un año de contrato en León”, finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Rodolfo Cota con Club América?

Este 30 de junio de 2026 vence el préstamo de Rodolfo Cota en Club América, por lo que luego debería regresar a Club León, en donde tiene vínculo vigente hasta junio de 2027. Hay que ver si se renueva su cesión o las Águilas lo compran. André Jardine está contento con él.